Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

"Мы получили устные и письменные извинения от руководителя компании и пришли к выводу, что инцидент исчерпан, поскольку в нем не было злого умысла. В этой связи мы решили отказаться от претензии, в том числе о возмещении морального ущерба", - сказал он.

По его словам, в письме от директора ООО "Ритмарт" говорится, что фотоснимок Асмус предоставил им один из посетителей, попросивший продемонстрировать возможности гравировального устройства на выставке ритуальных услуг в одном из павильонов ВДНХ, "не имея желания обидеть или сделать неприятное Кристине, а лишь намерение показать работу печатающего устройства".

Накануне Кучерена сообщил "Интерфаксу", что после того, как актриса была потрясена новостью о том, что ее изображение посетители выставки увидели на одном из образцов мраморной плиты, было принято решение о предъявлении претензий и последующем судебном иске с требованием о компенсации морального и материального вреда.