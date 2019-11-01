В России будут судить экс-депутата Рады за нападение на посольство РФ в Киеве

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд рассмотрит дело бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, участвовавшего в налете на посольство России в Киеве в 2014 году, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).

По данным следствия, в июне 2014 года Рудьковский, будучи депутатом украинской Рады, "совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации "Правый сектор", чья деятельность запрещена на территории РФ, принял участие в нападении на российское посольство" в Киеве.

При этом, считают в Генпрокуратуре, целью нападения было осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами.

В сентябре прошлого года Рудьковский был задержан в России и арестован. После утверждения обвинительного заключения его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.