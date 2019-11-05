Дума приняла в первом чтении поправки о предустановке российского ПО на гаджетах

Законопроект не согласовывали с бизнесом, заявили в РАТЭК

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об обязанности ритейлеров с июля 2020 года предустанавливать российское программное обеспечение на определенные технически сложные товары перед запуском их в продажу.

Предполагается, что определять перечень устройств для этого закона будет правительство.

Поправки в конце июля внесли в палату представители всех четырех фракций - единоросс Владимир Гутенев, коммунист Александр Ющенко, справедливоросс Олег Николаев и либерал-демократ Сергей Жигарев. Это поправки в статью о качестве товара в законе о защите потребителей.

Принятие закона даст всем российским пользователям интернета и абонентам связи возможность использовать эти устройства, не устанавливая на них дополнительно софт и приложения, ориентированные на российский рынок, говорится в пояснительной записке. Там для примера были упомянуты смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".

Правительство дало положительный отзыв на законопроект, указав, что он будет способствовать продвижению на рынке российского софта. В отзыве также говорилось, что потребности в данном правовом регулировании до настоящего времени не отмечалось, а вопрос о необходимости предустановки российских программ в целях защиты прав потребителей не поднимался.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК выступила против принятия закона и назвала его крайне вредной для рынка, на котором сейчас "нет никаких злоупотреблений". В РАТЭК предупредили, что в результате из России могут уйти крупные международные компании и этот сегмент рынка превратится "в стагнирующую резервацию". Там отметили, что пользователи сами активно загружают российское ПО.

5 ноября в ассоциации сказали, что перед принятием поправок их с бизнесом не согласовывали.

Ранее эксперты говорили, что в результате принятия закона с российского рынка может уйти Apple, которая никогда не предустанавливала сторонние приложения ни в одной стране и сама отвечает за свои устройства и софт.