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Советник Путина призвал "нежно принуждать" чиновников использовать грамотный русский

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой предложил путем "нежного принуждения" заставить государственные ведомства использовать грамотный русский язык.

"Законом (о госязыке РФ - ИФ) предписано, что во всех сферах, где государство говорит с гражданами, должен использоваться только и исключительно нормативный вариант русского языка. Это не может оставаться только благим пожеланием, а должно неукоснительно исполняться", - сказал Толстой на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку во вторник.

Он отметил вместе с тем, что "сохранение, развитие, функционирование русского языка как государственного не является предметом деятельности и сферы прямой ответственности ни одного из существующих ведомств в нашей стране".

"Механизм реализации закона о языках, в отдельных случаях механизм нежного принуждения к грамотному и нормативному использованию русского языка, убежден, должен быть. Не может быть языковая политика государства бесхозной", - подчеркнул Толстой.

По его мнению, "жизненно необходимо обеспечить гарантированное грамотное использование" русского в тех публичных сферах, где он выступает в качестве государственного языка.

Также он предложил "объявить 10-летие нашей великой классической литературы" в связи с тем, что приближается 225-летие со дня рождения Александра Пушкина, 200-летие Федора Достоевского и Николая Некрасова, Афанасия Фета, Николай Островского, Михаила Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого, 150-летие Ивана Бунина, Леонида Андреева, Александра Куприна, Ивана Шмелева.

Ранее во вторник на заседании Совета Толстой назвал русский язык "мощным оружием". Ему возразил присутствовавший на заседании президент РФ Владимир Путин. Глава государства призвал не называть русский язык оружием, иначе "с ним начнут бороться, как с оружием". По словам Путина, русский язык можно считать "мягкой силой".

Владимир Толстой Владимир Путин

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