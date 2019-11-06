СКР проверит факт применения насилия к заключенному в красноярской колонии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку после размещения в СМИ и интернете информации и видео о применении насилия к заключенному со стороны сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в одной из колоний Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, сотрудник ФСИН на территории учреждения ИК-17 "применял недозволенные методы воздействия, сопряженные с жестокостью, к осужденному".

В ведомстве сообщают, что устанавливаются личности участников конфликта, изображенных на видео, "запрашиваются объяснения и собирается характеризующий материал".

Ранее сообщалось, что информация о происшествии в колонии №17 была размещена в соцсетях и местных СМИ. На кадрах мужчина в камуфляжной форме в грубой форме приказывает заключенному идти на уборку территории, а когда тот отказывается - хватает его и опускает головой в унитаз.

По данному факту в региональном главке ФСИН также организована внутренняя служебная проверка.