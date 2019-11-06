Главред "Дождя" Перепелова покинет пост с нового года

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова покинет свой пост в конце года.

"Александра Перепелова покинет должность главного редактора телеканала "Дождь" 31 декабря. Она сообщила о своем решении редакции 6 ноября. Имя нового главного редактора будет названо в ближайшие дни", - говорится на сайте "Дождя".

Главный редактор телеканала отметила, что она может продолжить сотрудничать с "Дождем" уже в другом качестве. "Дождь" - это лучшее, что могло случиться в моей жизни, да и в жизни любого начинающего журналиста или продюсера. Я благодарна за все успехи и ошибки, которые смогла совершить на телеканале. Пришла пора двигаться дальше", - сказала Перепелова, слова которой приводятся в сообщении.

Перепелова работает на "Дожде" с апреля 2011 года, куда она изначально устроилась креативным продюсером утреннего эфира. Главредом телеканала она стала в 2017 году, сменив на этой должности Романа Баданина.