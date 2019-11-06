Лавров обвинил США в продвижении православного раскола и поддержке автокефалии ПЦУ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU -США стоят за предоставлением автокефалии православной церкви Украины и пытаются еще больше расколоть православный мир, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не слышал, чтобы Элладская православная церковь официально признала раскольническую православную церковь Украины. Я слышал, что есть письмо архиепископа (Афинского и всей Эллады) Иеронима, адресованное руководителю раскольников, но официального заявления Элладской православной церкви я не видел", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции в Москве.

"Что касается условий, под воздействием которых это письмо было направлено, и вообще началась дискуссия в рамках Элладской православной церкви на эту тему, то да, внешнее влияние здесь налицо", - отметил российский министр.

По его словам, упомянутому письму Иеронима предшествовал визит Помпео в Афины, "который особо и не скрывал, что среди вопросов, которые он там решал, был и этот вопрос".

"Как я понимаю, с этой же целью американские дипломаты ездили и на святую гору Афон. И глава раскольнической так называемой православной церкви Украины Епифаний публично заявлял, что создание этой структуры было бы невозможно без прямой поддержки США", - добавил глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, США не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом. По его словам, "работа проводится практически со всеми православными церквями, и это прискорбно".

"А спецпредставитель США по свободе вероисповедания вопреки своему титулу, который, в общем-то, объясняет, чем он должен заниматься, публично призывает к тому, чтобы все признавали раскольников", - заявил Лавров.

Он сообщил, что коснулся этой темы на переговорах со своим греческим коллегой. "Мы подтвердили, что Греция и Россия придерживаются позиции о невмешательстве государств и государства в дела церкви. Что касается влияния этой ситуации в церковном мире на межгосударственные отношения между Москвой и Афинами, то у нас нет никакого желания искусственно создавать проблемы и препятствия для развития нашего сотрудничества во всех областях на взаимовыгодной основе", - сказал Лавров.

Собор иерархов Элладской церкви признал право Константинопольского патриарха предоставлять автокефалию, в частности, ПЦУ, которая была создана в декабре прошлого года при поддержке Константинополя и тогдашних властей Украины на базе двух неканонических религиозных организаций Украины.

29 октября архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II направил мирную грамоту главе ПЦУ, в которой заявил о фактическом признании этой структуры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об угрожающих последствиях решения Элладской православной церкви признать ПЦУ. РПЦ выступает резко против признания новой религиозной структуры Украины, и после предоставления ей автокефалии разорвала отношения с Константинополем.