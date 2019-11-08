Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство адвоката в Кемерово

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерово в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу Александра Рымарева, обвиняемого в покушении на убийство сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя.

"Суд постановил взять Рымарева под стражу сроком на два месяца, с 8 ноября до 6 января (2020 года - ИФ)", - сказал судья. В период следствия Рымарев будет содержаться в кемеровском СИЗО.

Ранее в пятницу, перед началом судебного заседания, Рымарев в беседе с журналистами опроверг предположения о заказном характере преступления. По его словам, пистолет, который был у Рымарева при себе, подозреваемый нашел "у гаражей". Свои действия мужчина объяснил тем, что "выпил лишнего". "Хотел забрать машину (у Учителя - ИФ), потерпевшего не знал до этого, выбрал его случайно", - утверждал житель Находки.

Между тем в ходе судебного заседания, где решался вопрос об избрании Рымареву меры пресечения, представитель следствия сообщил, что у подозреваемого был обнаружен поддельный паспорт. Также стало известно, что нападавший официально трудоустроен: он числится директором автостоянки в Приморском крае.

Вечером 6 ноября 53-летний житель Находки, который якобы приехал в Кузбасс на заработки, выстрелил в Учителя, когда тот выходил из офиса. Нападавший попытался скрыться, но был задержан сотрудником охранно-конвойной службы УМВД по Кемерово, который стал очевидцем произошедшего, и охранником офисного здания.

По словам очевидцев, нападавший был вооружен пистолетом с глушителем. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, Учитель был прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

Знакомые с ситуацией источники сообщали "Интерфаксу", что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту инцидента следственные органы СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе и попытка заказного убийства.

Установлено, что мужчина несколько часов ждал, когда Учитель выйдет из здания, при этом он был вооружен пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами из пневматического либо травматического оружия.