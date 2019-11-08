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Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство адвоката в Кемерово

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерово в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу Александра Рымарева, обвиняемого в покушении на убийство сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя.

"Суд постановил взять Рымарева под стражу сроком на два месяца, с 8 ноября до 6 января (2020 года - ИФ)", - сказал судья. В период следствия Рымарев будет содержаться в кемеровском СИЗО.

Ранее в пятницу, перед началом судебного заседания, Рымарев в беседе с журналистами опроверг предположения о заказном характере преступления. По его словам, пистолет, который был у Рымарева при себе, подозреваемый нашел "у гаражей". Свои действия мужчина объяснил тем, что "выпил лишнего". "Хотел забрать машину (у Учителя - ИФ), потерпевшего не знал до этого, выбрал его случайно", - утверждал житель Находки.

Между тем в ходе судебного заседания, где решался вопрос об избрании Рымареву меры пресечения, представитель следствия сообщил, что у подозреваемого был обнаружен поддельный паспорт. Также стало известно, что нападавший официально трудоустроен: он числится директором автостоянки в Приморском крае.

Вечером 6 ноября 53-летний житель Находки, который якобы приехал в Кузбасс на заработки, выстрелил в Учителя, когда тот выходил из офиса. Нападавший попытался скрыться, но был задержан сотрудником охранно-конвойной службы УМВД по Кемерово, который стал очевидцем произошедшего, и охранником офисного здания.

По словам очевидцев, нападавший был вооружен пистолетом с глушителем. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, Учитель был прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

Знакомые с ситуацией источники сообщали "Интерфаксу", что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту инцидента следственные органы СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе и попытка заказного убийства.

Установлено, что мужчина несколько часов ждал, когда Учитель выйдет из здания, при этом он был вооружен пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами из пневматического либо травматического оружия.

Александр Рымарев Сергей Учитель Кемерово

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