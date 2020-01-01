Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличен на 3,7% - с 18,19 рублей за квадратный метр до 18,86 рублей.

По словам чиновников, ставка платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма специализированного жилого помещения (дома со всеми удобствами, независимо от наличия лифта и мусоропровода) повысится до 28,08 рублей за 1 квадратный метр в месяц в пределах Третьего кольца, до 25,53 рублей за пределами Третьего кольца; для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и найма специализированного жилого помещения, которым предоставляются меры социальной поддержки (дома со всеми удобствами, с лифтом) ставка составит 5,48 рублей в пределах Третьего кольца, 4,25 рубля - за пределами Третьего кольца.

Цена за содержание жилого помещения для жилых помещений, расположенных на втором этаже и выше (дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом) теперь составляет 30,49 рубля на квадратный метр в месяц, для квартир на первом этаже - 26,58 рубля.

При этом тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы не с Нового года, а с 1 июля 2020 года в среднем на 3,7%.

"Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме. Также в бюджет города включены расходы на содержание и благоустройство придомовых территорий, традиционно не включаемые в плату за жилищные услуги для населения", - добавили в департаменте.