Поиск

В Ивановской области обнаружили колбасу с вирусом африканской чумы свиней

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в колбасе, привезенной в Ивановскую область из Калужской области, сообщает управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

Геном вируса обнаружен в пробе вареной колбасы "Ермолинская", произведенная АО "Итера" в Калужской области. Где именно были отобраны образцы, ведомство не уточняет.

Сообщается, что информация об обнаружении генома вируса АЧС в колбасе направлена для принятия мер в Службу ветеринарии Ивановской области и в управления Россельхознадзора по Калужской, Ярославской, Владимировской, Нижегородской областям и республике Марий Эл.

Ранее геном АЧС был выявлен в партии вареной колбасы "Бутербродная", завезенной в Челябинск и произведенной АО "Итера".

Как сообщалось, ДНК вируса АЧС была выделена 10 октября при лабораторном исследовании вареной колбасы "Бутербродная", образец которой был отобран на складе колбасного цеха АО "Итера" в Калужской области. В связи с этим предприятие приостановило производство для пресечения распространения АЧС. На предприятии была уничтожена готовая продукция и сырье, из которого она была изготовлена, предприняты другие меры. Ветспециалисты провели дезинфекцию холодильных камер, производственных цехов и помещений, складских помещений, технологического оборудования, автотранспорта. После этого 17 октября комбинат возобновил работу в штатном режиме.

До этого последний раз вспышка АЧС была зарегистрирована в Калужской области в 2016 году.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в августе АЧС была зафиксирована в восьми регионах РФ. Причем очаги вируса в равной степени были обнаружены как в дикой природе, так и среди домашних свиней.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Итера" зарегистрировано в 2007 году, принадлежит Илье Александрову. По итогам 2018 года выручка АО составила 8,3 млрд рублей, чистая прибыль - 1,3 млрд рублей.

Россельхознадзор АЧС Ивановская область Калужская область

Новости по теме

Новости

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"

Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари"

19 белух из "китовой тюрьмы" выпустили в Приморье

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу

Осужденный с Кокориным и Мамаевым футболист вышел на свободу

В приморском сафари-парке умер козел Тимур, друг тигра Амура

В приморском сафари-парке умер козел Тимур, друг тигра Амура

Умер один из шести пострадавших при пожаре на нефтебазе под Новороссийском

Минкультуры РФ воспользуется опытом аэропортов при охране музеев

МВД подготовило проект по борьбе с иностранными водителями-нарушителями

Самолет не смог вылететь из Хабаровска из-за возгорания двигателя

Самолет не смог вылететь из Хабаровска из-за возгорания двигателя

МВД заочно обвинила журналиста "Росбалта" в клевете на Алишера Усманова

Медведев подписал постановление о компенсации затрат иностранцев за съемки кино в РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');