В Ивановской области обнаружили колбасу с вирусом африканской чумы свиней

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в колбасе, привезенной в Ивановскую область из Калужской области, сообщает управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

Геном вируса обнаружен в пробе вареной колбасы "Ермолинская", произведенная АО "Итера" в Калужской области. Где именно были отобраны образцы, ведомство не уточняет.

Сообщается, что информация об обнаружении генома вируса АЧС в колбасе направлена для принятия мер в Службу ветеринарии Ивановской области и в управления Россельхознадзора по Калужской, Ярославской, Владимировской, Нижегородской областям и республике Марий Эл.

Ранее геном АЧС был выявлен в партии вареной колбасы "Бутербродная", завезенной в Челябинск и произведенной АО "Итера".

Как сообщалось, ДНК вируса АЧС была выделена 10 октября при лабораторном исследовании вареной колбасы "Бутербродная", образец которой был отобран на складе колбасного цеха АО "Итера" в Калужской области. В связи с этим предприятие приостановило производство для пресечения распространения АЧС. На предприятии была уничтожена готовая продукция и сырье, из которого она была изготовлена, предприняты другие меры. Ветспециалисты провели дезинфекцию холодильных камер, производственных цехов и помещений, складских помещений, технологического оборудования, автотранспорта. После этого 17 октября комбинат возобновил работу в штатном режиме.

До этого последний раз вспышка АЧС была зарегистрирована в Калужской области в 2016 году.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в августе АЧС была зафиксирована в восьми регионах РФ. Причем очаги вируса в равной степени были обнаружены как в дикой природе, так и среди домашних свиней.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Итера" зарегистрировано в 2007 году, принадлежит Илье Александрову. По итогам 2018 года выручка АО составила 8,3 млрд рублей, чистая прибыль - 1,3 млрд рублей.