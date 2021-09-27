АЧС обнаружена в агрохолдинге "Мираторг" в Белгородской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям сообщило о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на территории Белгородской области.

По данным ведомства, Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория выявила генетический материал вируса АЧС в 30 пробах патологического материала, отобранных от свиней, принадлежащих ООО "Мираторг-Белгород" площадка "Бродок-2" (Белгородская область, Корочанский район).

Диагноз установлен 22 сентября ФГБУ "Белгородская МВЛ" и подтвержден ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных".

"Постановлением губернатора Белгородской области установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории ООО "Мираторг-Белгород", площадка "Бродок-2", хутор Долгий Бродок Корочанского района, эта территория признана эпизоотическим очагом. В радиусе 5 км от границ эпизоотического очага определена угрожаемая зона и в радиусе 10 км - зона наблюдения", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС в соответствии с ветеринарными правилами.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки АЧС в 2017 году на площадке "Ивица 2" в Корочанском районе Белгородской области АПХ "Мираторг" уничтожил 24 тыс. свиней. Ущерб составил 300 млн рублей.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия холдинга работают в 17 регионах России. В структуру входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка". Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.