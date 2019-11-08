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Сиреневый туман опустился на Тулу

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Природоохранная прокуратура Тульской области начала проверку в связи с появлением в поселке Косая Гора городского округа Тулы окрашенного в сиреневый цвет облака с характерным запахом метана.

Накануне в социальных сетях были размещены снимки сиреневого облака в районе Косогорского металлургического завода. Также сообщалось о появлении запаха метана рядом с предприятием.

Как сообщила "Интерфаксу" старший помощник регионального прокурора Ирина Бацейкина, на металлургический завод выезжали сотрудники природоохранной прокуратуры, взяты пробы. Также планируется провести забор новых проб завтра.

Она констатировала, что пыль образовалось, вероятно, при выгрузке окатышей, содержащих железо.

Агентство пока не располагает комментариями предприятия.

ПАО "Косогорский метзавод" специализируется на производстве высокочистого доменного чугуна, ферромарганца, промышленного и художественного литья. Основной продукцией является товарный чугун и ферромарганец. На предприятии также освоено производство шлакового щебня и кирпича.

Тула

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