Прокуратура нашла виновника появления сиреневого облака в Туле

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Причиной появления оранжево-красного облака (также его описывали как фиолетовое или сиреневое) в Туле стали нарушения в работе ПАО "Косогорский металлургический завод" (КМЗ). Об этом сообщила "Интерфаксу" в среду старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина.

Ранее в социальных сетях появилась информация о появлении в поселке Косая Гора городского округа Тулы облака с запахом метана. После этого природоохранная прокуратура и Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора проверили, как Косогорский метзавод соблюдает требования законодательства об охране окружающей среды.

Выяснилось, что 7 ноября сырье (окатыши железорудные неофлюсованные) на предприятии разгружали без подачи достаточного объема орошаемой воды. Это и привело к образованию облака оранжево-красной пыли вблизи метзавода. По выявленным нарушениям природоохранным прокурором в адрес генерального директора общества внесено представление, которое находится на рассмотрении, сказала Бацейкина.

В отношении ПАО "КМЗ" и ответственного должностного лица прокурором возбуждены дела об административном правонарушении по статье 8.1 КоАП (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства), которые направлены на рассмотрение в Приокское межрегиональное Управление Росприроднадзора.

ПАО "Косогорский метзавод" специализируется на производстве высокочистого доменного чугуна, ферромарганца, промышленного и художественного литья. Основной продукцией является товарный чугун и ферромарганец. На предприятии также освоено производство шлакового щебня и кирпича.