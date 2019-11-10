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Число попавших в больницы с отравлением детей на Кубани возросло до 51

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В две больницы на Кубани доставили 51 ребенка с признаками отравления, сообщает краевой Минздрав в воскресенье.

Как рассказали в ведомстве, по данным на 13:00 по Москве воскресенья, десять детей отправили в Кавказскую центральную районную больницу, 41 - в Кропотскинскую городскую больницу. Состояние всех удовлетворительное и средней тяжести, отметили медики.

Уточняется, что контактные пациенты осматриваются на дому шести медицинскими бригадами.

Ранее сообщалось, что о 41 ребенке, доставленном в краснодарские больницы. Пациентам от 7 до 15 лет. Это учащиеся школ №11, 7, 44, 45, 17.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По поручению губернатора министерством здравоохранения Краснодарского края в Кропоткин направлены медики специализированной клинической детской инфекционной больницы.

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