Госпитализированы уже 39 отравившихся сотрудников "Ленты" в Петербурге

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге количество сотрудников ритейлера "Лента", которым потребовалась госпитализация после отравления в служебной столовой, достигло 39. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

5 ноября сообщалось о 26 госпитализированных на 55 случаев кишечной инфекцией.

Люди отравились в начале ноября. Пострадали сотрудники магазина в доме 112 на улице Савушкина. 53 пострадавших - сотрудники офиса "Ленты", еще один - работник пищеблока, еще один - родственник заболевшего сотрудника.

Роспотребнадзор выявил нарушения в служебной столовой и временно ее закрыл.

В "Ленте" Интерфаксу сообщили, что к врачам обратились около 60 отравившихся.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На 30 сентября под управлением компании было 375 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 129 супермаркетов.