Поиск

Госпитализированы уже 39 отравившихся сотрудников "Ленты" в Петербурге

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге количество сотрудников ритейлера "Лента", которым потребовалась госпитализация после отравления в служебной столовой, достигло 39. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

5 ноября сообщалось о 26 госпитализированных на 55 случаев кишечной инфекцией.

Люди отравились в начале ноября. Пострадали сотрудники магазина в доме 112 на улице Савушкина. 53 пострадавших - сотрудники офиса "Ленты", еще один - работник пищеблока, еще один - родственник заболевшего сотрудника.

Роспотребнадзор выявил нарушения в служебной столовой и временно ее закрыл.

В "Ленте" Интерфаксу сообщили, что к врачам обратились около 60 отравившихся.

"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На 30 сентября под управлением компании было 375 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 129 супермаркетов.

Лента Роспотребнадзор Петербург

Новости

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Застреливший в Забайкалье сослуживцев солдат заявил об избиении при задержании

В России создадут "умные" системы учета ресурсов для жилых домов

Главу ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова оштрафовали на 100 000 рублей

Грудинин будет обжаловать решение суда о взыскании с него миллиарда

Грудинин будет обжаловать решение суда о взыскании с него миллиарда

В Думе призвали не доверять сообщениям о 200 наемниках ЧВК Вагнера в Ливии

Либертарианца Михаила Светова вызвали к следователям

Либертарианца Михаила Светова вызвали к следователям

КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

Задержанный в Италии топ-менеджер ОДК заочно арестован российским судом

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');