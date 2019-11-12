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Медведев дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для ДР Конго

В октябре премьер распорядился выделить почти 400 млн руб. для Демократической Республики Конго для предупреждения вспышки вируса

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирской области дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных.

Нынешняя вспышка Эболы в ДР Конго началась в конце июля 2018 года. По данным на 18 октября, число заболевших в республике составило 3 228 человек, из них скончались 2 157 человек.

В октябре Медведев распорядился выделить Роспотребнадзору в 2019-2020 годах почти 400 млн рублей для оказания помощи ДР Конго в предупреждении вспышки вируса, средства пойдут в том числе и на вакцинацию с применением российской вакцины.

Запуск производства препарата проходил в режиме видеоконференции с производственным цехом научного центра - именно там создаются российские вакцины, которые разрабатывает "Вектор", а сейчас, согласно распоряжению правительства, будет производиться и синтетическая пептидная вакцина "ЭпиВакЭбола". Сотрудники цеха доложили премьеру, что предприятие готово к выпуску вакцины в размере 5 тысяч доз для поставок в страны Африки.

"Начинайте. Очень важная задача", - сказал Медведев, дав символический старт производству.

Он пожелал успехов ученым в производстве вакцины.

Премьеру также рассказали о работе лаборатории обратного генома, где разрабатывают будущие вакцины. По словам сотрудников лаборатории, самому старшему из которых 30 лет, уже сегодня с использованием новейшего оборудования и современных технологий получение вакцинных штаммов гриппа занимает 6-7 дней с момента получения генетического материала, тогда как на Западе время, требуемое на аналогичные действия, составляет до 14 дней.

По словам ученых, в лаборатории сейчас разрабатывается и противооспенная вакцина 4-го поколения - вскоре заканчивается первая фаза ее клинических исследований, а через год планируется выпуск лекарственной формы.

Работники научного центра также поблагодарили Медведева за меры, благодаря которым существенно выросла заработная плата научных сотрудников, что позволило привлекать в отрасль молодые кадры - так, только за текущий год в лабораторию обратного генома пришли 8 молодых специалистов.

Благодаря работе сотрудников лаборатории были созданы шесть вакцинных платформ, в том числе от таких заболеваний как лихорадки Эбола и Марбург.

Кроме того, по словам сотрудников лаборатории, их платформы позволяют создать и вакцины от онкологических заболеваний - рака молочной железы и рака кожи.

Новосибирская область ДР Конго

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