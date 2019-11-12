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В законопроект о гражданах-иноагентах внесли поправки о квалифицирующих признаках таких лиц

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Руководители комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства и комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Василий Пискарев и Андрей Климов внесли десяток поправок в законопроект о СМИ-иностранных агентах. Об этом сообщил председатель думского комитета по информационной политике.

В частности, это поправки о классифицирующих признаках, по которым организация или гражданин могут быть признаны СМИ-иноагентом, уточнил он. Также поправки определяют, какое ведомство будет вести реестр СМИ-иноагентов и какие органы госвласти будут принимать решения о включении организаций и граждан в этот реестр.

Прием поправок к законопроекту завершился 12 ноября. Комитет по информполитике рассмотрит законопроект 13 ноября.

Законопроект вводит дополнительное регулирование деятельности СМИ - иностранных агентов. Его внесли в Госдуму вице-спикер нижней палаты Петр Толстой, Леонид Левин и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Первое чтение он прошел в январе 2018 года.

В частности, он допускает приравнивание граждан к СМИ-иноагентам, если они распространяют контент таких СМИ и получают за это деньги из-за границы. Также он содержит требование к СМИ-иноагентам регистрировать юридическое лицо в России.

Андрей Климов Леонид Левин Василий Пискарев Госдума Совет Федерации Андрей Клишас Людмила Бокова

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