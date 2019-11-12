Минприроды РФ поручило разобраться с мусором в Бийске и проверить регионы из группы риска

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил "Российскому экологическому оператору" совместно с Росприроднадзором разобраться в ситуации с полигонами в Бийске Алтайского края, где местные власти ввели режим ЧС муниципального значения для недопущения остановки вывоза ТКО из жилого сектора.

"Поручил ППК "Российский экологический оператор" совместно с Росприроднадзором разобраться в ситуации с полигонами и проверить действующий полигон, который отказывается работать на условиях реформы. Какими бы не были причины остановки регоператора, муниципальные власти приняли непопулярное, но верное решение для недопущения возникновения простоя в процессе вывоза отходов с жилых территорий", - сказал Кобылкин, слова которого приводит пресс-служба.

Министр подчеркнул, что жители не должны пострадать от действий или бездействия регионального оператора. "На случай неблагоприятного развития ситуации мы в самом начале реформы предусмотрели возможность для региональных властей вводить временные модели оказания услуг. В данном случае, до разрешения вопроса с региональным оператором в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Потому что два или три дня бездействия, действительно, могут привести к "мусорному коллапсу". Также недопустимо, когда спор двух хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения", - подчеркнул Кобылкин.

От имени Кобылкина в регионы разосланы предупреждения о необходимости предотвращать остановку вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов. Для снижения рисков поручено обратить особое внимание на деятельность региональных операторов из 16 субъектов РФ. В частности, министр обратился к главам Алтайского, Красноярского края, Вологодской, Курской, Магаданской, Новгородской, Новосибирской, Томкой, Челябинской областей, а также к главам республик Алтай, Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Тывы и Кабардино-Балкарии.

Накануне сообщалось, что в Бийске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за завалов мусора на улицах города.