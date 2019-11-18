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Главы трех учреждений УФСИН Дагестана задержаны в рамках дела Муслима Даххаева

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали нескольких высокопоставленных работников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Дагестану, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении задержанного ранее начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева в Дагестане задержаны начальник исправительной колонии №7 Рабадан Алибулатов, начальник лечебно-исправительного учреждения №4 в Махачкале Алигаджи Магомедов, начальник СИЗО №1 в Махачкале Дауд Давыдов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Даххаев и его заместители были задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны 13 ноября. Позднее в тот же день суд арестовал Даххаева.

Согласно данным сайта ГУФСИН по Ростовской области, 57-летний Даххаев был назначен на должность начальника областного главка ФСИН указом президента РФ от 5 июля 2018 года. До этого он почти год исполнял обязанности главы этого управления.

Ранее проходил службу в органах внутренних дел, в том числе в Дагестане в должности замглавы МВД республики. Награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием.

Проблемное управление ФСИН

До прихода в ГУФСИН по Ростовской области Даххаева региональное ведомство уже становилось объектом расследования дел коррупционной направленности. В мае 2017 года стало известно о задержании заместителя начальника ростовского ГУ ФСИН Сергея Ральников по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн рублей. Он обвиняется по разным частям ст.290 УК РФ (получение взяток группой лиц по предварительному сговору, в крупных и особо крупных размерах).

В начале июля 2017 года с поста начальника регионального ГУФСИН был уволен предшественник Даххаева - Сергей Смирнов, а позднее в том же месяце он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Ральникова. В июне 2018 года Смирнов, будучи неизлечимо больным, скончался в СИЗО.

В конце октября 2019 года дело в отношении Ральникова направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Муслим Даххаев ФСИН Ростовская область Дагестан Рабадан Алибулатов Алигаджи Магомедов Дауд Давыдов

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