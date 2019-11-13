Свыше 170 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили гражданство РФ в Ростовской области

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Паспорта гражданина РФ с конца апреля 2019 года были выданы более 170 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала "Дон 24" в среду.

"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство - на сегодня их больше 170 тысяч человек, конечно, часть людей уехала назад", - сказал Голубев.

При этом губернатор подчеркнул, что не видит в связи с этим увеличения нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Как отмечается в тексте указа, он принят в гуманитарных целях для "защиты прав и свобод человека и гражданина", в соответствии с законом "О гражданстве РФ" №62-ФЗ.

Срок для рассмотрения заявлений о приеме в гражданство по указу не должен превышать трех месяцев. Заявления о предоставлении гражданства будут приниматься в Ростовской области и "через уполномоченные органы ЛНР и ДНР", а рассмотрение заявлений и выдачу паспортов МВД организует в Ростовской области, разъяснила пресс-служба МВД РФ.