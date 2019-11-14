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Аэропорт Архангельска отменил полтора десятка рейсов из-за ледяного дождя

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В международном аэропорту "Архангельск" отменено около 15 рейсов из-за ледяного дождя и обледенения взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил представитель предприятия.

По его словам, пока рейсы задерживаются до 12-15 часов из-за непогоды. Когда аэропорт возобновит работу в нормальном режиме, пока непонятно.

Как следует из данных онлайн табло, задержаны ночные и утренние авиарейсы Архангельск-Москва, Архангельск-Санкт-Петербург, а также в Варандей и Нарьян-Мар. В ночь на четверг вылетевший из Москвы в Архангельск самолет "Аэрофлота" вернулся в столицу. Еще пять рейсов в Архангельск задержаны в Нарьян-Маре, Москве и Петербурге.

В Архангельске с вечера среды идет ледяной дождь, вода замерзает на дорогах и тротуарах. Из-за гололедицы в городе произошло много ДТП. По прогнозу Севгидромета, в четверг в Архангельске ожидается до 1 градуса тепла.

Архангельск Аэрофлот Москва Нарьян-Мар Петербург Севгидромет

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