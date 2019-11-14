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После убийства аспирантки доцентом СПбГУ начнет изучать домашнее насилие

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский университет займется научным изучением проблемы домашнего насилия.

Соответствующий научный центр появится в СПбГУ, сообщает вуз.

Предполагается, что новая структура станет междисциплинарной площадкой, на которой специалисты различных профилей - от психологов и юристов до журналистов и социологов - будут исследовать проблему домашнего насилия.

Инициатором создания Центра выступил профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков. Он же возглавил новую структуру.

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Идея создания центра появилась после убийства выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, которую застрелил доцент, историк Олег Соколов.

Как заявил сам Щепельков, возмущение вызывает то, что некоторые спикеры, а также пользователи социальных сетей позволяют себе недопустимые комментарии в адрес погибшей.

"Именно такая реакция общества заставляет молчать жертв домашнего насилия", - сказал он.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал Соколова на два месяца по делу об убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. Он признал вину.

Петербург СПбГУ

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