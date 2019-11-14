После убийства аспирантки доцентом СПбГУ начнет изучать домашнее насилие

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский университет займется научным изучением проблемы домашнего насилия.

Соответствующий научный центр появится в СПбГУ, сообщает вуз.

Предполагается, что новая структура станет междисциплинарной площадкой, на которой специалисты различных профилей - от психологов и юристов до журналистов и социологов - будут исследовать проблему домашнего насилия.

Инициатором создания Центра выступил профессор кафедры уголовного права СПбГУ Владислав Щепельков. Он же возглавил новую структуру.

Идея создания центра появилась после убийства выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко, которую застрелил доцент, историк Олег Соколов.

Как заявил сам Щепельков, возмущение вызывает то, что некоторые спикеры, а также пользователи социальных сетей позволяют себе недопустимые комментарии в адрес погибшей.

"Именно такая реакция общества заставляет молчать жертв домашнего насилия", - сказал он.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал Соколова на два месяца по делу об убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Как считает следствие, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке. Он признал вину.