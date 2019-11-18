Путин одобрил строительство моста через Лену

В Якутске по этому поводу устроят танец осуохай

Река Лена, Якутия Фото: Vostock-photo

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. В связи с этим в Якутске решили провести "большой осуохай" - традиционный якутский хоровод, объявила мэр Сардана Авксентьева.

Президент ранее в ноябре наложил резолюцию "Ситуация созрела до реализации" на письмо главы Якутии. Айсен Николаев просил выделить в бюджете деньги на строительство моста, рассказал информированный источник "Коммерсанта".

Строительство трехкилометрового моста с 11 километрами подходов сейчас в Якутске оценивают в 83 млрд рублей с НДС, пишет газета. На проект предусмотрено выделение капитального гранта в 54 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, а также участие частного инвестора. Николаев сообщил, что с потенциальными инвесторами уже начали переговоры.

Если решения о госфинансировании стройки примут быстро, мост построят к 2025 году, говорится в письме главы республики. По оценке Николаева, мост повысит круглогодичную транспортную доступность для населения Якутии с 20,9% в 2018 году до 70%, увеличит ВРП Якутии на 2,5–3%, снизит ежегодные затраты на северный завоз на 4,1 млрд рублей.

Предполагается, что легковые машины будут проезжать по мосту бесплатно, остальным придется платить от 1000 до 4000 рублей.

Строительство моста Якутия согласовала с Минтрансом еще в конце 2012 года. Якутск – единственный из крупнейших городов России, не имеет круглогодичный транспортный выход на федеральную дорожную сеть. Зимой машины едут в город по зимнику, летом – на пароме. Стабильного сообщения между восточной и западной Якутией нет 152 дня в году.

После согласования строительства моста был проведен конкурс и его выиграл консорциум во главе с ООО "Транспортные концессии (Саха)" (банк ВТБ, ОАО "УСК "Мост", ОАО "Бамстроймеханизация", ОАО "Институт "Стройпроект"). Однако затем этот проект решили отложить, а предназначенные для моста деньги перебросить на нужды Крыма.

В декабре 2014 года Росавтодор сообщил, что строительство моста отложили за 2020 год "в связи с ростом политических и экономических рисков, сложной ситуацией на финансовых рынках, в том числе рынках привлечения долгового капитала".

Мэр Якутска в инстаграме выложила скриншоты новостей о решении по мосту и написала: "Это вековая мечта нашего народа и почти сорокалетние ожидания и разочарования современного поколения якутян".

По словам Авксентьевой, мост поможет стабилизировать жизнь Якутска. Она пригласила всех - "горожан и гостей столицы, независимо от национальности и вероисповедания" прийти на осуохай в ДК "Триумф": "Объединим наши мысли ради осуществления мечты".

Кроме того, в Управлении молодежи и семейной политики Якутска сообщили, что в городе в рамках празднования состоится автопробег, на который приглашаются все желающие.