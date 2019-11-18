У Пескова не оказалось информации о возможном поручении Путина проверить прокурора Москвы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном поручении главы государства провести проверку в отношении прокурора Москвы Дениса Попова в связи с публикациями о его имуществе.

На вопрос журналистов, поручил ли глава государства провести соответствующую проверку в отношении столичного прокурора, Песков ответил: "Я не располагаю какой-то информацией на этот счет, поэтому я ничего не могу добавить к тому, что я уже говорил".

Пресс-секретарь президента отметил при этом, что "есть соответствующие органы, которые отвечают, скажем так, за эту область". "При необходимости они проводят проверки в отношении всех абсолютно лиц, которые могут быть подвержены таким проверкам", - сказал он.

"Это постоянный процесс. Собственно, все, кто подают и заполняют декларации, они могут быть подвержены выборочной проверке. Это абсолютно постоянный и последовательный процесс", - добавил Песков.

Запросы депутатов

Ранее сообщалось, что лидер фракции "Справедливая Россия" в Мосгордуме Михаил Тимонов, лидер фракции "Яблоко" Максим Круглов и депутат от КПРФ Елена Шувалова направили официальные депутатские запросы на имя Генпрокурора Юрия Чайки с просьбой проверить изложенную в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального информацию о прокуроре города Москвы Денисе Попове.

Тимонов копию запроса отправил также руководителю администрации президента Антону Вайно. Круглов аналогичный запрос направил на имя президента Владимира Путина.

"При всем зашкаливающем уровне загруженности (работа по основному месту, плюс общественная работа по обращениям москвичей и в Мосгордуме), не смог пройти мимо интересного сообщения о собственности семьи прокурора г.Москвы Д.Г. Попова, которое сделал Алексей Навальный. Адресатами, после уточнения регламентов, выбрали лиц, уполномоченных назначать подобные проверки в силу своих должностных обязанностей", - написал Тимонов на своей странице в фейсбуке.

В запросе Круглова говорится: "Прошу дать указание провести проверку изложенных сведений и, в случае их подтверждения, принять меры по досрочному освобождению от должности прокурора города Москвы Попова Дениса Геннадьевича".

В случае подтверждения изложенных в расследовании сведений, Круглов просит направить материалы проверки в Следственный комитет России и Федеральную службу безопасности для возбуждения уголовного дела по факту совершения преступлений коррупционной направленности.

Шувалова в своем запросе отмечает, что прокуратура Москвы "закрывает глаза" на "преступления, связанные с политикой, проводимой правительством Москвы". Она напомнила, что когда Мосгордума в июне согласовывала назначение Попова на должность, он пообещал наладить отношения с оппозиционными депутатами. Однако, когда депутат в сентябре попросила прокурора о встрече для "обсуждения проблем москвичей", ей официально ответили, что "вопрос об организации личного приема в настоящее время поставлен преждевременно".

Она также просит провести проверку сведений из расследования ФБК. "Если факты подтвердятся, прошу освободить от должности прокурора Москвы Попова Дениса Геннадьевича и назначить на эту должность человека, который будет выдвигать обвинения против реальных преступников, а не мирных граждан", - подчеркнула в своем запросе, который имеется в распоряжении "Интерфакса", Шувалова.

Прокурор Москвы назначается на должность президентом РФ по представлению Генпрокуратуры. Затем кандидатуру согласовывают депутаты Мосгордумы. Попов был назначен на должность в июне 2019 года, под конец работы депутатов прошлого созыва.

Депутатский запрос на имя Чайки направил также глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Политик "доводит до сведения" прокуратуры, что материалы о Попове изложены в открытом доступе и просит провести проверку, а самого столичного прокурора на время проверки отстранить от работы.

Расследование ФБК

В расследовании ФБК, опубликованном 11 ноября, утверждается, что в 2009 году супруга Дениса Попова (в настоящий момент пара в разводе) стала владеть и пользоваться через компанию "MONTE BISER" D.o.o. (Черногория) недвижимым имуществом - зданиями гостиницы "MONTE BISER" на общую сумму 3 005 027 евро.

Кроме того, экс-супруга прокурора в период их брака приобрела таунхаус в испанской Марбелье стоимостью 645 тыс. евро. Данного имущества в декларациях Попова не было. Также по данным ФБК, мать прокурора Попова, не имеющая собственных источников доходов на приобретение дорогостоящей недвижимости, владеет домом в Подмосковье.

"Задекларированный доход Попова Д.Г. не позволил бы приобрести указанное имущество, в том числе зарубежную недвижимость и доли в уставном капитале юридических лиц, владеющих недвижимостью. Непредставление в отношении недвижимого имущества доказательств его приобретения на законные доходы является основанием для досрочного прекращения полномочий должностных лиц", - говорится в запросе Круглова.

11 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контрольное управление администрации президента, если сочтет нужным, перепроверит декларацию Попова.

"Перед такими назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются", - заявил он.

Сам Попов расследование в отношении него не комментировал.

Попов родился в 1972 году в Свердловске, окончил Российскую правовую академию Минюста РФ, после чего работал в органах прокуратуры Москвы. С августа 2012 года работал первым заместителем прокурора Тульской области, с ноября 2015 года - прокурор Республики Хакасия, в феврале 2018 года был назначен на пост прокурора Республики Дагестан.