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Минприроды выдало рекомендации по проверкам жалоб на жестокость к животным

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минприроды рекомендовало проводить внеплановые, но не плановые проверки обращения граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, на предмет жестокого обращения с животными. Это связано с тем, что у чиновников нет полной базы домашних животных у населения. Об этом говорится в методических рекомендациях ведомства.

Министерство в них сформулировало, как власти регионов должны проводить проверки физлиц при выявлении жестокого обращения с животными.

Проверять граждан рекомендуется по поступающим в орган госнадзора жалобам, а также по сообщениям СМИ.

Министерство также рекомендовало разграничить компетенции органов, проводящих федеральный и региональный госнадзор, а также госнадзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения. Оно посоветовало конкретизировать перечень объектов надзора и требования в области обращения с животными, установленные действующим законодательством, предупреждение, выявление и пресечение нарушений которых будет осуществляться органами исполнительной власти субъектов Федерации.

В конце декабря 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Закон предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения, а также по обеспечению безопасности и законных интересов граждан при взаимодействии с животными. В частности, закон запретил бои животных, умерщвление животных и избавление от них без передачи новому владельцу или в приют.

Минприроды

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