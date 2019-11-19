В Минздраве допустили повышение минимального возраста для покупки сигарет

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Увеличение возраста потребителей, которым можно будет продавать табак, является логичным шагом после повышения минимального возраста для продажи алкоголя, считает главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Думаю, после того, как разберутся с алкоголем, следующим шагом будет табак", - сказал Брюн на пресс-конференции во вторник. Также он прокомментировал ситуацию с рекламой табака: "Это бодание (производителей с врачами - ИФ) будет всегда. Производители табака и вина будут продавливать, мы будем сопротивляться".

Брюн призвал Госдуму принять до конца года законопроект о приравнивании электронных средств доставки никотина (ЭСДН) к сигаретам: "Появляются новые способы курения, становятся популярными, мы должны развенчивать. В России, боимся, через какое-то не очень долгое время начнутся специфические заболевания и смерти (от ЭСДН - ИФ), к этому надо внимательно отнестись. ВОЗ рекомендует приравнять ЭСДН к обычным сигаретам, полностью поддерживаем. Какое-то время обсуждалось, сейчас дискуссии остановились. Прошу Госдуму вернуться к вопросу, обещали принять в этом году решения, они пока не приняты, но назревают".

Брюн обратил внимание на то, что "только 1% курящих ЭСДН помогли бросить курить, остальные - и это стандарт, курят и ЭСДН, и табак". "Раньше была иллюзия, что в электронных меньше вреда, смол, но человек курит не только потому, что никотин, а потому, что это вызывает тактильное ощущение в горле, горлодер так называемый, и они не могут без этого, возвращаются к обычным сигаретам или курят параллельно", - отметил он.

Брюн призвал курящих обращаться к врачам, чтобы выяснить причину своего пристрастия. По его словам, с людьми, "которые потребляют психоактивные вещества, в частности табак" происходит "что-то не совсем нормальное". "Кто-то говорит, что это стимулирует творчество, кто-то - что его успокаивает. Значит, чего-то не хватает, лучше проконсультироваться с врачами, решить эту проблему, чем начать потребление психоактивных веществ", - отмечает эксперт.

Кроме того, Брюн считает, что повсеместно алкоголь и табак продаваться не должны. "Потом люди идут, употребляют на детских площадках, в жилых районах. Это дети перенимают. Нужно выводить в алкомаркеты, чтобы в районе не продавался алкоголь и табак. Есть, конечно, часть алкоголиков, которые поедут обратно, но большая часть сомневающихся выпивох не поедет. И табачные лавки должны быть не в доступе у метро, а так, чтобы ехать нужно было", - полагает он.

В марте Минздрав представил законопроект, запрещающий продажу алкоголя крепостью свыше 16,5% лицам младше 21 года. По данным Минздрава, проект поддержан большинством ведомств, но Минэкономразвития негативно оценило этот документ.

В сентябре сообщалось, что Минздрав РФ поручил главному терапевту ведомства проверить связь курения электронных сигарет с тяжелыми заболеваниями органов дыхания, а главному патологоанатому - связь курения таких сигарет со смертностью.