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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Мурашко похвалил российские правила регулирования оборота табака

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российское законодательство в области регулирования табачной продукции является самым прогрессивным в мире; в стране создана масса регуляторных вопросов, которые позволяют защитить население от влияния табака и никотина, сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня российское законодательство создало массу регуляторных вопросов, которые позволяют защитить население от пагубного влияния табака и никотина. Поэтому те нормы, которые сегодня уже приняты, они действительно в мире являются самыми прогрессивными (...). В мире отмечается, что российское законодательство, действительно, является самым прогрессивным в области регулирования табачной продукции", - сказал он.

По словам министра, на этапе оказания медицинской помощи важно, чтобы пациент отказался от курения, но к сожалению, не все пациенты принимают такое решение.

В июле Всемирная организация здравоохранения включила Россию в список государств, которые проводят политику, наиболее активно защищающую население от воздействия табака. В докладе на сайте ВОЗ говорится, что Россия входит в число стран, которые отслеживают статистику о курении и проводит профилактику употребления табака. Также Россия включена в перечень государств, которым удалось ввести полный запрет на курение в общественных местах и ограничить рекламу табака знаменитостями среди молодежи.

Минздрав ВОЗ Михаил Мурашко
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