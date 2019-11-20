Поиск

СК возбудил уголовное дело после спасения девочки из туалетной ямы на Кубани

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - СКР возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство после спасения малолетней девочки из выгребной ямы в одном из хуторов Краснодарского края. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по краю в среду.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что на теле ребенка были обнаружены "определенные телесные повреждения". Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела по тяжкой статье, а именно - покушение на убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление (часть 3 статьи 30, пункты "в,к" части 2 статьи 105 УК РФ). Следователи намерены изучить условия жизни ребенка.

Пропавшую 9-летнюю жительницу хутора Родниковского Новокубанского района искали больше суток. Девочку нашли живой накануне вечером в яме общественного туалета на территории местного дома культуры. К участию в поисках привлекались сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и местные жители.

Ранее сообщалось, что ученица младших классов проживала с матерью. В понедельник вечером, около 17:00 часов она пошла гулять на улицу и не вернулась. В момент исчезновения была одета в казачью форму.

Источник сообщал "Интерфаксу", что девочка провалилась в яму общественного туалета и не могла выбраться. Она была госпитализирована с переохлаждением.

Краснодарский край Кубань СКР

Новости по теме

Новости
Форум "ВТБ Капитала"

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Кудрин поспорил с министрами о причинах задержек в расходовании бюджетных средств

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Собчак возглавила рейтинг Forbes по заработкам на рекламе в Instagram

Уральского политолога оштрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление власти

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

Правительство одобрило переход на новые тарифы железнодорожных перевозок с 2026 года

"Левада-центр" заметил рост важности свободы слова для россиян

"Левада-центр" заметил рост важности свободы слова для россиян

Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО

Депутаты внесли в Думу свой законопроект об ОСАГО

Что случилось этой ночью: среда, 20 ноября

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Дело младшей из сестер Хачатурян рассмотрят отдельно

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');