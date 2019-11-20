СК возбудил уголовное дело после спасения девочки из туалетной ямы на Кубани

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - СКР возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство после спасения малолетней девочки из выгребной ямы в одном из хуторов Краснодарского края. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по краю в среду.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что на теле ребенка были обнаружены "определенные телесные повреждения". Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела по тяжкой статье, а именно - покушение на убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление (часть 3 статьи 30, пункты "в,к" части 2 статьи 105 УК РФ). Следователи намерены изучить условия жизни ребенка.

Пропавшую 9-летнюю жительницу хутора Родниковского Новокубанского района искали больше суток. Девочку нашли живой накануне вечером в яме общественного туалета на территории местного дома культуры. К участию в поисках привлекались сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и местные жители.

Ранее сообщалось, что ученица младших классов проживала с матерью. В понедельник вечером, около 17:00 часов она пошла гулять на улицу и не вернулась. В момент исчезновения была одета в казачью форму.

Источник сообщал "Интерфаксу", что девочка провалилась в яму общественного туалета и не могла выбраться. Она была госпитализирована с переохлаждением.