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Состояние выжившей в выгребной яме кубанской девочки улучшилось

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Медики отмечают улучшение состояния девочки, спасенной из выгребной ямы в одном из хуторов Краснодарского края, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"Пострадавшая получает полный комплекс лечения. Ее состояние стабилизировалось и улучшилось, но остается тяжелым. Главное, что движения в конечностях сохранены, ребенок пытается открыть глаза", - сказал собеседник агентства.

Девочке уже начали давать пищу, что также говорит об улучшении ее состояния. "Ее не лихорадит. Начато кормление, усваивает (организм девочки усваивает пищу - ИФ)", - подчеркнул источник.

Ранее в ноябре сообщалось, что девятилетняя девочка жила с матерью на хуторе Родниковский Новокубанского района. Вечером 18 ноября она пошла гулять на улицу и не вернулась. Пропавшую искали больше суток и нашли живой в выгребной яме на территории местного дома культуры.

В тяжелом состоянии ребенка поместили в реанимацию детской краевой клинической больницы Краснодара. Она впала в кому.

По факту случившегося СКР возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. Краевая прокуратура совместно с местными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей начала проверку по факту ЧП, чтобы выяснить все причины произошедшего.

Краснодарский край

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