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Девятилетняя девочка в казачьей форме пропала на Кубани

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Новокубанском районе Краснодарского края уже вторые сутки ищут девятилетнюю Елизавету Набойченко, в момент исчезновения девочка была одета в казачью форму, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

"Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения девятилетней Елизаветы Набойченко", - сказал сотрудник пресс-службы.

Девочка живет с матерью в хуторе Родниковском. По данным следствия, в понедельник вечером, около 17:00 часов она пошла гулять на улицу и до настоящего времени не вернулась.

"В момент исчезновения Елизавета была одета в казачью форму черного цвета", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники оперативных служб и местные жители ищут пропавшего ребенка в окрестностях хутора.

Ориентировки разосланы во все отделы полиции Новокубанского и граничащих с ним районов.

Краснодарский край Кубань Елизавета Набойченко СКР

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