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Пропавшую на Кубани девочку нашли и госпитализировали

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ученицу младших классов, потерявшуюся в одном из хуторов Краснодарского края, спустя сутки спасли, ребенок госпитализирован, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительным данным, девочку обнаружили во вторник вечером живой. Оказалось, что она провалилась в яму общественного туалета и не могла выбраться. Сейчас она госпитализирована с переохлаждением", - сказал источник.

Ранее пресс-служба следственного управления СКР по краю сообщала об исчезновении девятилетней девочки в Новокубанском районе Краснодарского края. По данным следствия, в понедельник вечером она отправилась гулять и не вернулась. В момент исчезновения девочка была одета в казачью форму.

По факту произошедшего Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР проводится доследственная проверка.

Краснодарский край Кубань СКР

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