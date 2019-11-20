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В Ростове на несколько часов перекрыли улицу из-за конфликта следователя с женой

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Служебная проверка проводится в отношении одного из сотрудников следственного управления СК РФ по Ростовской области после сообщений о бытовом конфликте с его участием.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир, расположенных по улице Красноармейской (на углу с пр. Кировский - ИФ) в Ростове-на-Дону. Выяснилось, что одним из его участников является сотрудник следственного управления.

На время служебной проверки он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству "Интерфакс", что следователь удерживал в квартире свою жену, с которой у него и произошел конфликт.

"Мужчина - сотрудник СКР - в течение нескольких часов удерживал женщину в квартире, однако позднее согласился ее освободить. Он был задержан", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", проспект Кировский, рядом с которым произошел инцидент, был в течение нескольких часов перекрыт полицейскими. Затем из жилого дома сотрудники правоохранительных органов вывели человека, после чего оцепление было снято.

Ростов-на-Дону Ростовская область СКР

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