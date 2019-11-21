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Володин предложил законодательно запретить пересмотр роли советского народа во Второй мировой войне

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия и Белоруссия должны принять законы, которые исключили бы сомнения и пересмотр роли советского народа во Второй мировой войне. Он предложил это на 57-й сессии Парламентского собрания Союза России-Белоруссия.

"Было бы правильно выстроить эффективные шаги, чтобы защитить историю, память о тех, кто остался лежать в сырой земле. Мы должны это делать последовательно. (. . .) Надо принимать решения, которые поставили бы точку в том, что пересмотр итогов войны, роли советского солдата и интерпретации недопустимы", - сказал он.

Обсудить это он предложил на конференции к 75-летию Победы, в которой примут участие депутаты из разных стран. Он выразил надежду, что мероприятие не ограничится заявлениями, а приведет к действиям по увековечению памяти и защите истории.

Белоруссия Вячеслав Володин

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