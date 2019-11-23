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"Единая Россия" с 2020 года будет проводить конкурс для журналистов и блогеров

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Председатель партии "Единая Россия", премьер РФ Дмитрий Медведев поручил президиуму Генерального совета партии разработать правила проведения конкурса для блогеров и журналистов.

Конкурс будет проводиться ежемесячно, начиная с 1 января 2020 года.

"Мы впервые проведем конкурс для блогеров и журналистов, о котором говорили на конференции в июле", - заявил Медведев в субботу на пленарном заседании XIX съезда партии.

"У вас есть реальный шанс помочь героям своих публикаций, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах, партия готова вас в этом поддержать, - добавил он.

Инициатива проведения конкурса для журналистов и блогеров, занимающихся профессиональными, качественными расследованиями и проработкой самых сложных тем, была заявлена на партийной конференции "Единой России" в этом июле и поддержана лидером партии.

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