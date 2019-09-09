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Рособрнадзор обнародовал расписание госэкзаменов на 2020 год

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор РФ опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год на портале проектов нормативных правовых актов, информирует ведомство.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 7 по 24 сентября).

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется с экзаменов по географии и литературе, основной - по географии, литературе, информатике. Экзамен по обществознанию планируется провести в один день с информатикой во время досрочной сдачи и с химией - в основной период.

ОГЭ для выпускников девятых классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 сентября), добавили в ведомстве.

Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 1 февраля 2019 года, на участие в ГИА-9 - до 1 марта 2019 года.

Рособрнадзор

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