"Роскосмос" допустил перенос декабрьского пуска "Прогресса" из-за неполадок

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Запланированный на 2 декабря запуск корабля "Прогресс МС-13" с космодрома Байконур может быть отложен из-за выявленных при проверке замечаний, сообщили в "Роскосмосе".

Как уточнили в корпорации, замечания выявлены в ходе работ на космодроме по подготовке к запуску грузового корабля по программе 74-й миссии снабжения МКС.

При этом в госпорпорации подчеркнули, что на данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем.

Об окончательной дате пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13" будет сообщено дополнительно.

Запуск "Прогресса МС-13" был запланирован на 2 декабря 2019 года, с космодрома "Байконур". Он должен стать третьим космическим грузовиком данного типа, отправленных к МКС в 2019 году.

Ранее в 2019 году из-за выявленных неполадок запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" был перенесен с 21 июня на 13 июля.