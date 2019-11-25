Скворцова подтвердила уход Бокерии с поста директора Центра имени Бакулева

Он останется в Центре на должности почетного президента

Главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия оставил эту должность и стал президентом организации, из центра он не уйдет, сказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Она объяснила это кадровое решение тем, что Бокерия достиг предельного возраста для руководящей должности. По ее словам, после 70 лет законодательство дает возможность занимать "знаковые почетные должности" в медицинских организациях, "продолжать лечебную, образовательную, административную работу, воспитывать поколения новых врачей, участвовать в методологических разработках".

Министр пообещала создать все условия, чтобы Бокерия в новой должности так же комфортно себя чувствовал.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что Бокерия останется главным кардиохирургом Минздрава.

Ранее об отставке Бокерии по возрасту сообщил один из телеграм-каналов. На это заведующий научно-консультативным отделением Центра имени Бакулева Сергей Никонов предположил, что это только слухи. Он отметил, что "в телеграме вранья за последние месяцы столько, что уму непостижимо".

Кардиохирургу Льву Бокерии 79 лет, 80 ему исполнится 22 декабря. Он изобретатель, педагог и организатор медицинской науки. Центром имени Бакулева он руководит с 1994 года, в эту организацию он пришел в 1968 году.

С 1994 года он является академиком Российской академии медицинских наук, с 2011 года - академиком РАН.