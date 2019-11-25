Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Повышение утильсбора, украденные из Дрездена бриллианты и правила инвестирования средств ФНБ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года. По подсчетам "Коммерсанта", больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей - в среднем на 111%. Машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (+46%), а машины с двигателем от 3,5 л - больше (+145%).

- В Нижегородской области 44 человека отравились газом в школе. В больницу были доставлены 43 ребенка и один взрослый. Их выписали в тот же день. По предварительной версии, произошел выброс примеси для определения запаха газа на газораспределительной станции в селе.

- Лео Бокерия покинул пост директора Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Он достиг предельного возраста и перешел на должность почетного президента. Врио директора назначена бывший зам Бокерии Елена Голухова.

- Скончалась легендарная разведчица Гоар Вартанян, ей было 93 года. Вартанян и ее покойный супруг Геворк в течение нескольких десятилетий выполняли задания за границей на положении нелегалов, в том числе обеспечивая безопасность Тегеранской конференции.

- Дмитрий Медведев одобрил подходы Минфина к инвестированию ФНБ. По данным "Ведомостей", одобрен принцип "не более 20% от ФНБ, не менее 20% от инвестора".

- Михаил Мень возглавит государственный мусорный оператор РЭО. Экс-глава Минстроя возглавит организацию вместо досрочно покинувшего пост Дениса Буцаева.

- В Дрездене ограбили музей "Зеленый свод" со знаменитой коллекцией драгоценностей. По данным СМИ, преступники подожгли трансформатор, оставив без электричества несколько крупнейших музеев в центре города, после чего влезли в окно. Они похитили редкие бриллиантовые гарнитуры.