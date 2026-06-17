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В Петербурге бульвар назвали именем ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге бульвар на Троицкой площади назвали в честь бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой, сообщила пресс-служба Смольного.

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Бульвар расположен между Петровской набережной и улицей Куйбышева - Вербицкая жила в доме №1/5.

"Она была настоящей ленинградкой. Для Петербурга Вербицкая - не только выдающийся ученый. Она понимала характер нашего города, его внутреннюю культуру. Людмила Алексеевна много сделала для русского языка, для его защиты, развития и продвижения в мире", - сказал губернатор Александр Беглов на церемонии открытия, приуроченной к 90-летию со дня рождения Вербицкой.

17 июня также открыли мемориальную доску на фасаде СПбГУ, а на филологическом факультете ей поставят памятник.

В течение юбилейного года в городе состоятся творческие конкурсы, международная научная конференция, фотовыставка. В библиотеках города будут организованы книжно-иллюстративные экспозиции.

Людмила Вербицкая (1936-2019) - почетный гражданин Петербурга, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Она была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 год, затем стала президентом ВУЗа. Также она возглавляла Российскую академию образования, Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы. Автор более 300 научных и методических работ, посвященных фонетике, культуре речи и методике преподавания русского языка. Широкую популярность приобрела серия работ "Давайте говорить правильно" и "Давайте говорить как петербуржцы".

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