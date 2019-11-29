Роскомнадзор изменит "черный список" ресурсов с фейковыми новостями

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор намерен изменить вид перечня ресурсов, неоднократно публиковавших информацию, признанную недостоверной по решению Генпрокуратуры, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Сегодня была опубликована тестовая версия перечня. Во избежание неверных толкований в ближайшее время она будет изменена", - сказал Ампелонский в пятницу журналистам.

Он отметил, что в списке нет ни одного сайта зарегистрированных СМИ. "Однако в него попали официальные сообщества некоторых СМИ в социальных сетях - они "отметились" в требованиях Генпрокуратуры именно по причине того, что пользователи в комментариях распространяли ложные сведения. Эти комментарии были своевременно удалены", - сказал пресс-секретарь Роскомнадзора.

Ампелонский еще раз подчеркнул, что у ведомства и Генпрокуратуры нет претензий к СМИ в рамках исполнения так называемого закона о "фейк-ньюс".

Ранее в пятницу Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые более двух раз распространяли информацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной. Всего в таблице 27 ресурсов, включая сообщества, личные страницы и видео в YouTube. В опубликованном списке оказалось сообщество РБК в "ВКонтакте" из-за двух комментариев к посту о происшествии 1 июня 2019 года; претензий к редакционным материалам сайта rbc.ru у ведомства не было, говорится в сообщении. По данным Роскомнадзора, комментарии содержали недостоверную информацию о ЧП на территории ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области.

После этого главред Объединенной редакции РБК Петр Канаев заявил, что медиахолдинг намерен добиваться исключения из перечня. По его словам, РБК расценил внесение в список как нанесение ущерба репутации. Он подчеркнул, что "нарушения закона "Об информации" со стороны издания не было, и на ресурсах РБК "фейковых" материалов не появлялось.

Он напомнил, что перечень основан на требованиях Генпрокуратуры, направленных на исполнение в Роскомнадзор по закону о недостоверной общественно значимой информации, и в него автоматически попали все сетевые источники, упомянутые в данных требованиях два раза и более.

Кроме РБК в перечень ресурсов, публикующих недостоверную информацию, внесены, в частности, страницы в соцсети "Вконтакте" Газеты.ru, Mash, MDK и "Лентач".

В Роскомнадзоре пояснили, что большинство ресурсов из перечня - это локальные сайты и сообщества, которые информировали свою аудиторию о событиях вокруг какой-нибудь одной напряженной ситуации - будь то наводнение в Иркутской области, межнациональный конфликт в селе Чемодановка Пензенской области или взрыв на предприятии "Кристалл" в городе Дзержинске. В зону внимания Генпрокуратуры попадали не только оригинальные сообщения, размещенные администраторами сообществ, но и комментарии пользователей. В перечне Роскомнадзора приводится статистика, сколько раз недостоверная информация содержалась в постах сообщества и сколько - в комментариях.