Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога "Википедии"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России распорядилось создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал и учредить автономную некоммерческую организацию "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия", соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Дмитрий Медведев.

Решение принято, чтобы обеспечить россиян постоянно обновляющейся достоверной информацией "о развитии и состоянии окружающего мира и социума", сведения будут поступать из научно-верифицированных источников, отмечается в распоряжении.

Полномочия учредителя организации от имени РФ будет осуществлять правительство. Отдельные полномочия учредителя организации будет осуществлять Роспечать в соответствии с уставом организации.

Ранее в ноябре ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец говорил, что российский энциклопедический портал планируется создать за 33 месяца, на работу над проектом уйдет около 2 млрд рублей. По словам Кравеца, 33 месяца "завершаются весной 2022 года", однако авторы планируют "выходить с тестовыми версиями" раньше этого срока.

Название проекта пока обсуждается, однако уже "есть точная уверенность, что надо сохранить преемство с названием Большой российской энциклопедии", к такому мнению авторы пришли по результатам фокус-групп с целевой группой портала - студентами и преподавателями, сообщал редактор. Кравец также пояснял, что новый портал, в первую очередь рассчитан на учащихся и преподавателей - "тех, кому по определению надо знать точно и в необходимом объеме".

Рождение российского аналога "Википедии"

Распоряжение правительства о создании общенационального портала было издано в конце августа 2016 года. Для создания такого ресурса была создана межведомственная рабочая группа, которую возглавил в то время вице-премьер Сергей Приходько. В нее вошли представители целого ряда ведомств, в том числе, Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО), а также Российской академии наук.

В связи с выходом распоряжения в СМИ появились сообщения о том, что правительство создает аналог "Википедии". Этот наиболее известный энциклопедический портал в интернете неоднократно подвергался критике за неточности и отсутствие академичности. В частности, год назад "закрыть" "Википедию" из-за ошибок предложили в Рособрнадзоре, ответственном за проведение ЕГЭ в России: такую позицию высказал замглавы федеральной службы Александр Бисеров, заявивший, что "количество ошибок, которое она содержит, это - зашкаливает". В Рособрнадзоре позже призвали отнестись к такому мнению с иронией.

В сентябре 2016 года в правительстве назвали чушью разговоры о планах закрыть "Википедию", так как общенациональный энциклопедический портал не будет конкурировать с этим энциклопедическим сайтом, а призван решать более масштабные задачи. "Никаких интенций запретить, заменить или противостоять "Википедии" у правительственной рабочей группы нет, и не будет", - сказал журналистам Приходько. Он обратил внимание журналистов на то, что "в общем объеме этой универсальной энциклопедии политические тексты и темы, а тем более имеющие отношение к современным отечественным реалиям, едва ли занимают даже 1%".

Приходько рассказал, что общенациональный научно-образовательный портал будет создан на основе оцифровки 35-томной универсальной научной "Большой российской энциклопедии", издание которой планировалось завершить в 2017 году. По его словам, БРЭ станет основой системы знаний, в которую будет привлечен огромный массив информации из отраслевых тематических изданий - от таких, как "Православная энциклопедия", до узкоспециальных, таких как "Энциклопедия дискретной математики" или "Энциклопедия плазмы", а также лучших региональных энциклопедий.

"Это будет многоуровневая база достоверного знания, доступная людям с разными образовательными и исследовательскими запросами", - сказал Приходько.