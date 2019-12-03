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Воздух после пожара на петербургском терминале "Трансконтейнера" оказался в норме

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты, работающие на территории загоревшегося склада с каучуком и химическими удобрениями в Петербурге, пока не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, сообщила пресс-служба МЧС во вторник.

По ее данным, пока все показатели в норме. Как сообщалось, Роспотребнадзор и химико-радиометрическая лаборатория контролируют состояние воздуха на месте крупного пожара в Пушкинском районе города.

Сообщение о пожаре в ангаре компании "Логистика-Терминал", входящей в ПАО "Трансконтейнер", поступило во вторник в 2:13.Огонь охватил 12 тыс. кв. метров, конструкция ангара полностью обрушилась.

Пожарные работали по четвертому номеру сложности. Около 8 утра огонь удалось локализовать. На тушении огня работали два пожарных поезда, 220 человек, 49 единиц техники

По словам начальника регионального главка МЧС РФ Алексея Аникина, при пожаре никто не пострадал.

Петербург Трансконтейнер

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