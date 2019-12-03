Воздух после пожара на петербургском терминале "Трансконтейнера" оказался в норме

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты, работающие на территории загоревшегося склада с каучуком и химическими удобрениями в Петербурге, пока не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, сообщила пресс-служба МЧС во вторник.

По ее данным, пока все показатели в норме. Как сообщалось, Роспотребнадзор и химико-радиометрическая лаборатория контролируют состояние воздуха на месте крупного пожара в Пушкинском районе города.

Сообщение о пожаре в ангаре компании "Логистика-Терминал", входящей в ПАО "Трансконтейнер", поступило во вторник в 2:13.Огонь охватил 12 тыс. кв. метров, конструкция ангара полностью обрушилась.

Пожарные работали по четвертому номеру сложности. Около 8 утра огонь удалось локализовать. На тушении огня работали два пожарных поезда, 220 человек, 49 единиц техники

По словам начальника регионального главка МЧС РФ Алексея Аникина, при пожаре никто не пострадал.