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Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине заявил о гражданстве РФ

Несмотря на то, что подтверждающих это документов нет, российские дипломаты выразили готовность оказывать ему консульскую помощь

Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине заявил о гражданстве РФ
Сотрудники полиции на месте преступления в берлинском районе Моабит
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине заявил представителям российского посольства, что является гражданином РФ. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в Германии Олег Ксенофонтов.

"Он заявил о том, что является российским гражданином. Это было заявлено им. Не случайно он попросил наше посольство, чтобы пришли консульские работники", - сказал пресс-атташе агентству в пятницу, отвечая на вопрос, получило ли российское посольство какие-либо документы от немецких властей, свидетельствующие о том, что подозреваемый является гражданином РФ.

По словам Ксенофонтова, после задержания подозреваемый попросил о встрече с российскими дипломатами. "Наши пришли. Сказали: "Если понадобится наша помощь, то в общем-то мы готовы". То есть немцы абсолютно нормально допустили наших, то есть проблем не было", - отметил пресс-атташе.

При этом он подчеркнул, что не видел никаких официальных документов, подтверждающих гражданство подозреваемого.

"Обычно люди просят представителей своего посольства, только из этого можно исходить", - сказал он.

Также представитель посольства сообщил, что во время следствия с немецкими правоохранительными органами контактируют консульские сотрудники и представители российского МВД.

Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в районе Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Преступник дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

В совместном расследовании немецкого журнала Spiegel, британского интернет-издания Bellingcat и российского издания The Insider делается вывод о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине может быть сотрудником российских спецслужб.

Как сообщил журнал Spiegel, в документах, поданных на визу, мужчина указал, что его зовут "Вадим Андреевич Соколов 49 лет из Иркутска" с пропиской в Санкт-Петербурге. "В национальном российском паспортном регистре никого с такими данными нет. Во всей России ни в паспортном банке данных, ни в базе водительских прав нет человека с такими данными - именем, датой и местом рождения", - говорилось в публикации.

Кроме того, утверждают авторы, номер загранпаспорта подозреваемого "ведет к подразделению московского министерства внутренних дел, которое в прошлом уже выдавало документы военной разведке ГРУ".

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Таблоид Bild сообщил, что убитый является выходцем из Чечни и "воевал во время чеченской войны против русских сил". "В России он считается террористом. Немецкие правоохранительные органы считают его исламистом", - сообщало издание. Семья погибшего также заявила, что в 2009 году Зелимхана пытались отравить неизвестные, в 2015 году в Грузии была совершена попытка покушения - в него стреляли. После этого он попросил убежища в Германии и пользовался документами на разные имена. В убежище мужчине было отказано, в пятницу его нашли застреленным в берлинском районе Моабит.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа заявила, что посольство РФ в Берлине пока не получило подтверждение того, что задержанный по подозрению в убийстве гражданина Грузии в столице Германии является гражданином России.

"Выясняются подробности и обстоятельства задержания. Я специально попыталась выяснить, видел ли кто-то документы на счет того, что этот человек является российским гражданином. Пока оперируют только копиями документов, пока реальных документов наши представители не видели", - заявляла Захарова.

Комментируя реплику одного из журналистов о том, что по сообщению некоторых немецких СМИ за убийством стоят "российские структуры", Захарова заявила: "Какие немецкие СМИ написали о том, что за этим стоят российские структуры? Пока это все немножко звучит, как, я не знаю, ну, назовем это пока спокойно "частью информационной кампании", - сказала Захарова.

В Кремле отвергли какую-либо причастность России к убийству в Берлине, в котором подозревается гражданин РФ.

"Это дело не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам, лучше вам поинтересоваться у министерства иностранных дел, кто там был гражданином России, были ли они гражданами. Но я решительно отвергаю какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Германия Берлин Зелимхан Хангошвили Чечня

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