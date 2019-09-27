Spiegel назвал убийство в Берлине гражданина Грузии спланированной операцией

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Авторы обнародованного в пятницу совместного доклада британского интернет-издания Bеllingcat, российского издания Insider, центра "Досье" (Dossier Center) и журнала Der Spiegel выступили с утверждениями о наличии новых свидетельств того, что убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине не имеет криминальной подоплеки, а является спланированной операцией.

"В процессе расследования Bellingcat и его партнеры получили убедительные свидетельства того, что подозреваемый (западные СМИ называют его гражданином РФ Соколовым или Степановым - ИФ), личность которого наша команда все еще выясняет, ездил в Берлин под чужим именем при активной поддержке российского государства, которое создало целостную легенду фиктивной личности для того, чтобы помочь ему получить необходимые документы для поездки и страховку, а также, особенно, шенгенскую визу", - пишут авторы.

Как утверждается в докладе, результаты расследования журналистов "опровергают гипотезу о том, что это была операция, реализованная участниками организованной преступной группировки, которые получили лишь ограниченную поддержку со стороны отдельных коррумпированных официальных лиц".

Кроме того, по мнению авторов доклада, на то, что эта операция была проведена при государственной поддержке, указывает тот факт, что "после ареста (Соколова - ИФ) его данные были изъяты из паспортной базы данных, что, как и выдача паспорта, не может произойти без участия государства".

"На основе многонедельного расследования была отвергнута гипотеза о том, что киллер и бывший майор полиции, отбывающий 24-летний срок тюремного заключения - одно и то же лицо. Источник подтвердил, что, по данным на середину сентября 2019 года, Степанов (бывший майор полиции - ИФ) все еще отбывает срок. На основании объективных и субъективных свидетельств мы вынесли заключение об отсутствии достаточных улик для того, чтобы считать, что за фиктивной личностью Соколова скрывался Степанов", - пишут авторы.

В ходе их расследования также выяснилось, что человек по имени Вадим Соколов впервые был занесен в налоговую систему РФ 16 июня 2019 года и впервые получил индивидуальный налоговый номер 23 июля 2019 года, через пять дней после выдачи ему заграничного паспорта и за шесть дней до того, как он запросил визу.

Авторы доклада также утверждают, что телефон места работы Соколова - ЗАО "Руст" (информацию о месте работы необходимо представить в пакете документов на визу), полностью совпадает с номером компании, которая находится в ведении Минобороны РФ.

"Der Spiegel и другие СМИ сообщали, что подозреваемый сначала выехал из Москвы в Париж, и затем в Варшаву, где на протяжении пяти дней он снимал комнату в гостинице. За это время он съездил в Берлин, что указывает на его намерение вернуться в Варшаву после берлинской операции. При этом мы получили информацию, что в комнате "Соколова" в гостинице в Варшаве обнаружена российская сим-карта, информацию с которой, по имеющимся данным, сейчас анализируют немецкие и польские следователи", - отмечают авторы доклада.

"Российский след" в убийстве Хангошвили

Ранее газета New York Times написала, что к убийству Хангошвили может быть причастен бывший сотрудник российской полиции Владимир Степанов, осужденный в РФ по делу об убийстве руководителя концерна "Алмаз-Антей" Игоря Климова. По данным издания, Степанова могли отпустить из тюрьмы раньше срока специально для совершения этого убийства. Однако информированный источник "Интерфакса" опроверг такое предположение. По словам собеседника агенства, Степанов в настоящее время продолжает отбывать наказание в России.

Хангошвили был убит в Берлине 23 августа по дороге в мечеть. Преступник дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

В совместном расследовании Spiegel, Bellingcat и The Insider говорилось о том, что подозреваемый в убийстве гражданина Грузии может быть сотрудником российских спецслужб.

20 сентября стало известно, что подозреваемый в убийстве Хангошвили в Берлине заявил представителям российского посольства, что является гражданином РФ. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе посольства РФ в Германии Олег Ксенофонтов.