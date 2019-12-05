Госдума приняла закон о внедрении налога на самозанятых еще в 19 регионах РФ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который с 1 января 2020 года включает в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов России.

Документ, авторами которого являются глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров и зампред Совета Федерации Николай Журавлев, был внесен в Госдуму 15 ноября. В первом чтении законопроект был одобрен парламентариями 21 ноября.

Как следует из текста закона, с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан.

Как говорится в пояснительной записке к документу, по результатам анализа итогов эксперимента за 2019 год необходимо оценить возможность и целесообразность его расширения с 1 июля 2020 года на все российские регионы. С 1 января 2019 года эксперимент действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

В пояснительной записке к материалам приводятся данные Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которым по состоянию на 31 октября 2019 года количество зарегистрированных плательщиков НПД составило 260 тыс. человек, в том числе в Москве - 151,7 тыс. человек, в Московской области - 55,7 тыс. человек, в Калужской области - 5,9 тыс. человек, в Татарстане - 46,6 тыс. человек.

Как сообщалось, режимом НПД могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется обязательно регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.