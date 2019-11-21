Госдума в I чтении подключила еще 19 регионов РФ к эксперименту по налогу на самозанятых

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в I чтении законопроект, который с 1 января 2020 года включает в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов России.

Документ, авторами которого являются глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров и зампред Совета Федерации Николай Журавлев, был внесен в Госдуму 15 ноября.

Как следует из законопроекта, с 1 января 2020 года эксперимент планируется распространить на Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Башкортостан.

"По результатам анализа реализации эксперимента за 2019 год необходимо оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.

С 1 января 2019 года эксперимент действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

В пояснительной записке к материалам приводятся данные Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которым по состоянию на 31 октября 2019 года количество зарегистрированных плательщиков НПД составило 260 тыс. человек, в том числе в Москве - 151,7 тыс. человек, в Московской области - 55,7 тыс. человек, в Калужской области - 5,9 тыс. человек, в Татарстане - 46,6 тыс. человек.

Как сообщалось, режимом НПД могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется обязательно регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.