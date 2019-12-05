Теоретическую часть экзамена на водительские права расширят

Появятся задачи по основам безопасности и психологии

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В ГИБДД планируют расширить теоретическую часть экзамена на право вождения, включив, помимо проверки знаний правил дорожного движения, основы безопасности.

Знаний конкретных пунктов ПДД в реальной дорожной обстановке не всегда помогает, подчеркнул замначальника отдела экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Николай Гиляков журналистам в четверг. По его словам, необходимо обучать так, чтобы будущий водитель знал основы безопасного управления транспортным средством, "чтобы он мог предвидеть возникновение опасной ситуации на дороге, иметь такие навыки, чтобы не попадать в опасную ситуацию, и чтобы его управление транспортным средством было безопасным для других участников дорожного движения, в том числе и для пешеходов".

Гиляков рассказал, что теоретических задач станет больше. "Вопросы содержания планируется немного переработать, добавить вопросы об основах безопасного вождения, а также вопросы добавить, которые касаются психологических основ, отдельно выделить профессиональный блок", - пояснил представитель ГИБДД.

Кроме того, экзаменуемые, сдающие теоретическую часть на права определённой категории, будут отвечать только на вопросы, касающейся этой категории. "Общее количество билетов будет порядка сорока, из них большинство вопросов касаются основ управления транспортным средством и будет маленький блок вопросов, которые касаются только определенных категорий", - сказал Гиляков.

Нововведения планируется ввести с 1 октября 2020 года.