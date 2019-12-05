Суд обязал Навального опровергнуть сведения о главе московской "Единой России"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы удовлетворил исковые требования члена президиума генсовета "Единой России" Андрея Метельского о защите чести к блогеру Алексею Навальному, муниципальному депутату по столичному району Зюзино Константину Янкаускасу и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

По решению суда в течение десяти дней должны быть удалены фрагменты расследования о чиновнике. В суде сообщили, что исковые требования удовлетворены частично, но подробности остались неизвестными.

Ранее сообщалось, что Метельский в своем иске просит опровергнуть информацию, распространенную Навальным и его фондом в видеоролике на YouTube-канале, в котором говорится о наличии у него недвижимости и о его предпринимательской деятельности. По словам чиновника, информация не соответствует действительности.

Согласно подданной Метельским декларации, он не владеет недвижимостью. Однако ФБК утверждает, что его семье принадлежит недвижимость в Москве и за рубежом.

Метельский являлся депутатом Мосгордумы с 2001 года. Вице-спикер столичного парламента прежнего созыва и секретарь столичного отделения "Единой России" не смог переизбраться в новый состав Думы на выборах 8 сентября, проиграв кандидату от КПРФ. В новый состав городской думы избрались 25 депутатов, поддерживаемых "Единой Россией", но все они шли как самовыдвиженцы.