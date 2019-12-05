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Глава МВД выступил против снижения порога "бесплатного" нарушения скорости

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В МВД России выступают против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч", - сказал Колокольцев "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что инициатива данного нововведения не принадлежит МВД РФ. "При этом МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил правительству и МВД проанализировать правила установки переносных камер, фиксирующих нарушение ПДД, а также вопрос о целесообразности снижения порога нештрафуемого нарушения скоростного режима с 20 до 10 км в час.

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