Поиск

Снижать в России нештрафуемый порог превышения скорости решили постепенно

Снижать в России нештрафуемый порог превышения скорости решили постепенно
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час будет вводиться в РФ постепенно, заявил журналистам вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

По его словам, порога в 10-20 км/ч нет "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным странам".

"Поэтому, во-первых, делать это мы точно будем", - констатировал Акимов.

Однако снижать порог начнут сначала в режиме пилотных зон. Правительство планирует внести предложение о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо городам-миллионщикам, либо столицам субъектов.

"А может быть всем городским поселениям", добавил вице-премьер.

По его словам, в комиссии уверены, что с ни технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации "нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителя за превышение скоростного порога".

В РоссииМедведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогахЧитать подробнее

Он привел оценки, согласно которым такая мера только по городам позволит спасти более 1600 жизни людей в год.

"Чуть-чуть нажал и всё"

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил правительству и МВД проанализировать целесообразность снижения нештрафуемого лимита.

Такие вопросы в московской партийной приемной Медведева, который является лидером "Единой России", поднял 3 декабря один из пришедших на прием по имени Глеб Попов. Он рассказал, что сам попал в аварийную ситуацию из-за временной камеры, о которой не было информирующего знака. Также Попов отметил, что автомобилисты считают нецелесообразным снижать с 20 до 10 км в час нештрафуемый порог превышения скоростного режима на дороге.

"Я действительно считаю, что 10 км - это непонятно, чуть-чуть нажал и всё", - сказал тогда Медведев.

Позже министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в МВД выступают против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Максим Акимов

Новости по теме

Новости
Стрельба на Лубянке

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

Адвокат фигуранта "московского дела" заявил о его незаконном этапировании в Курск

В Москве массово эвакуировали школы и детские сады

Акционеры "Яндекса" одобрили изменение структуры корпоративного управления

Акционеры "Яндекса" одобрили изменение структуры корпоративного управления

Уроженец Таджикистана получил 22 года за попытку устроить крушение "Сапсана"

Уроженец Таджикистана получил 22 года за попытку устроить крушение "Сапсана"
Дело Baring Vostok

Басманный суд рассмотрит просьбу об аресте седьмого фигуранта "дела Калви"

Губернаторам поручили заранее наладить вывоз мусора на новогодние праздники

СК начал проверку инцидента с якутским депутатом, сломавшим нос подчиненному

"Транснефть" решила ужесточить контроль за нефтяниками после форс-мажора на "Дружбе"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');