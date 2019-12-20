Снижать в России нештрафуемый порог превышения скорости решили постепенно

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км/час будет вводиться в РФ постепенно, заявил журналистам вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

По его словам, порога в 10-20 км/ч нет "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным странам".

"Поэтому, во-первых, делать это мы точно будем", - констатировал Акимов.

Однако снижать порог начнут сначала в режиме пилотных зон. Правительство планирует внести предложение о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо городам-миллионщикам, либо столицам субъектов.

"А может быть всем городским поселениям", добавил вице-премьер.

По его словам, в комиссии уверены, что с ни технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации "нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле и точность работы камер абсолютно точно позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителя за превышение скоростного порога".

Он привел оценки, согласно которым такая мера только по городам позволит спасти более 1600 жизни людей в год.

"Чуть-чуть нажал и всё"

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил правительству и МВД проанализировать целесообразность снижения нештрафуемого лимита.

Такие вопросы в московской партийной приемной Медведева, который является лидером "Единой России", поднял 3 декабря один из пришедших на прием по имени Глеб Попов. Он рассказал, что сам попал в аварийную ситуацию из-за временной камеры, о которой не было информирующего знака. Также Попов отметил, что автомобилисты считают нецелесообразным снижать с 20 до 10 км в час нештрафуемый порог превышения скоростного режима на дороге.

"Я действительно считаю, что 10 км - это непонятно, чуть-чуть нажал и всё", - сказал тогда Медведев.

Позже министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в МВД выступают против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.